Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsviçre'de havalimanında grev krizi: Onlarca uçuş iptal edildi
Giriş Tarihi: 30.6.2023 18:19

İsviçre'de havalimanında grev krizi: Onlarca uçuş iptal edildi

İsviçre'nin Cenevre şehrinde, havalimanı çalışanlarının greve gitmesi sonucu onlarca uçuş iptal edildi. Yaklaşık 8 bin yolcunun iptal edilen uçuşlardan etkilendiği kaydedildi.

AA
İsviçre’de havalimanında grev krizi: Onlarca uçuş iptal edildi

Ülkenin en yoğun ikinci havalimanı olan Cenevre Havalimanı'nda (GVA) pasaport kontrolü yapan çalışanlardan ve güvenlik işçilerinden oluşan yaklaşık 1000 kişinin greve gitmesi, ulaşımı aksattı.

Havalimanı yönetimi ile Kamu Hizmetleri Birliği Sendikası (VPOD) arasında, çalışanların ücret artışına ilişkin görüşmelerde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle çalışanlar saat 04.00'te başlattıkları grevi, pazar gününe kadar uzatma kararı aldı.

Havalimanı yönetimi, çalışanların bugün ve yarın sürecek grevinin, bazı uçuşların iptal edilmesine ya da gecikmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

İptal edilen uçuşlardan 8 bin yolcu etkilendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsviçre'de havalimanında grev krizi: Onlarca uçuş iptal edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA