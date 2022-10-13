Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsviçre'de Rusya'ya yaptrım kararı: 30 kişi ve 7 kuruluş listeye eklendi
Giriş Tarihi: 13.10.2022 17:43

İsviçre'de Rusya'ya yaptrım kararı: 30 kişi ve 7 kuruluş listeye eklendi

DHA
İsviçre’de Rusya’ya yaptrım kararı: 30 kişi ve 7 kuruluş listeye eklendi

Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesinin ardından Avrupa'dan peş peşe yaptırım kararları geliyor. Son olarak İsviçre hükümeti, 30 kişi ve 7 kuruluşu yaptırım listesine eklenmesini onayladı.

İsviçre Federal Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Dairesi (EAER) Başkanı Federal Meclis Üyesi Guy Parmelin, dün, Rusya'nın ilhak kararıyla bağlantılı 30 kişinin mali yaptırımlara ve seyahat yasağına, 7 kuruluşun da mali yaptırımlara tabi olmasını onayladı.

"ZAPORİJYA VE HERSON İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK"

Karara göre bu kişi ve kuruluşların İsviçre'deki varlıklarının dondurulacağı ifade edildi. Açıklamada "Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgeleri için halihazırda geçerli olan kısıtlamalar, şimdi Ukrayna hükümeti tarafından kontrol edilmeyen ve Rusya tarafından yasadışı bir şekilde ilhak edilen Zaporijya ve Herson için de geçerli olacak" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsviçre'de Rusya'ya yaptrım kararı: 30 kişi ve 7 kuruluş listeye eklendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA