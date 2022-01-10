İsviçreli gazeteci PKK militanlarının işkencesini yazdı

İSVIÇRELİ gazeteci Kurt Pelda, terör örgütü PKK/KCK'nın ülkedeki yapılanmasında yer alan 6 kişinin muhbirlikle suçladıkları bir pizzacıya yaptıkları işkenceleri yazdı. Berner Zeitung
gazetesinde çalışan Pelda, "Biel'de bir pizzacının mahzeninde işkence" başlığıyla verdiği haberinde, İsviçre
makamlarının PKK ile ilişkisine de değindi. İsviçreli gazeteciye göre, ismi Aydın K
. olarak değiştirilen ve bir restoranda pizzacı olarak çalışan işkence kurbanı, 6 PKK'lı tarafından 6 saatten fazla süre PKK adına sözde sorguya çekildi ve ölümle tehdit edildi. İsviçreli gazeteci Pelda, davada işkenceye katılan 6 kişiden 4'ünün yargılandığını, kimliği tespit edilemeyen bir kişi ve işkence biriminin" başında bulunan Deniz D.'nin ülkeden firar ettiğini bildirdi.