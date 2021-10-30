İtalya Başbakanı Draghi küresel kriz için çözüm önerisinde bulundu

Oturumun başında açılış konuşmasını yapan ev sahibi Başbakan Draghi, dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına, iklim değişikliğine ve dijital vergilere atıfta bulunarak "Bugün gördüğümüz problemler karşısında çok taraflılık en iyi yanıt. Bu, bir seçenek değil. Farklılıklarımızın üstesinden gelmeli ve bu forumun ruhunu yeniden keşfetmeliyiz." dedi.