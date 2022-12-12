İtalya Başbakanı’nı üzen haber! Yakın arkadaşı apartman toplantısında öldürüldü

Diğer sakinlerin müdahale ettiği Campiti, güvenlik güçleri tarafından yakaladı. Bir görgü tanığı, olaydan az önce Campiti'nin "Hepinizi öldüreceğim" dediğini aktardı.

Campiti'nin bir süredir diğer sakinlerle anlaşmazlık içinde olduğu kaydedildi.

Savcılığın yaptığı ilk incelemeye göre failin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı, yanında pasaportunun, bir sırt çantası içinde bazı eşyalarının ve 6 bin avro parasının olduğu tespit edildi.