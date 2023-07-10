Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İtalya Libya’ya uyguladığı ticari uçuş ambargosunu iptal etti
Giriş Tarihi: 10.7.2023 11:57

İtalya Libya’ya uyguladığı ticari uçuş ambargosunu iptal etti

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İtalya hükümetinin 10 yıl önce koyduğu ticari uçuş yasağını kapsayan ambargoyu kaldırdığını duyurdu.

DHA
İtalya Libya’ya uyguladığı ticari uçuş ambargosunu iptal etti

Libya hükümeti, İtalya'nın sivil uçaklara uyguladığı hava sahası yasağını kaldırdığını ilan etti. Yapılan açıklamada iki ülke arasında eylül ayından itibaren uçuşların başlayacağı kaydedildi.

Libya Başbakanı Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya hükümeti, Libya sivil havacılığına 10 yıl önce uyguladığı yasağı kaldırma kararını bize bildirdi, böylece uçuşlar önümüzdeki Eylül ayında yeniden başlayacak. Başbakan Giorgia Meloni'ye teşekkür ediyor, ulaşım sektörünün ve bunun için oluşturulan komitenin çabalarına, bu atılımın gerçekleştirilmesine katkıda bulunan herkese değer veriyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya Libya’ya uyguladığı ticari uçuş ambargosunu iptal etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA