İtalya Libya’ya uyguladığı ticari uçuş ambargosunu iptal etti

Libya Başbakanı Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya hükümeti, Libya sivil havacılığına 10 yıl önce uyguladığı yasağı kaldırma kararını bize bildirdi, böylece uçuşlar önümüzdeki Eylül ayında yeniden başlayacak. Başbakan Giorgia Meloni'ye teşekkür ediyor, ulaşım sektörünün ve bunun için oluşturulan komitenin çabalarına, bu atılımın gerçekleştirilmesine katkıda bulunan herkese değer veriyorum" dedi.