İtalya sandık başında: Gözler aşırı sağda

İtalya'da halk bugün tarihi olarak kabul edilen seçimler için sandık başına gidiyor. Kamuoyu yoklamalarında ilk sırada görünen aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) Partisi lideri Giorgia Meloni, son mitingini Napoli kentinde yaptı. Genel seçimler tarihi bir değişime sahne olabilir. Seçimi kazanması beklenen İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni, ülkenin ilk kadın ve faşist diktatör Benito Mussolini'den sonra ilk aşırı sağcı başbakanı olabilir. Teknokrat Başbakan Mario Draghi yönetimindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, geçen temmuzda ortaklarının desteğini kaybederek çökmüş ve erken seçim kararı alınmıştı.