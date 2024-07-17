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Giriş Tarihi: 18.7.2024

İtalya: Türkiye, Akdeniz’de stratejik ortağımız

İtalya: Türkiye, Akdeniz’de stratejik ortağımız
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'nin Akdeniz'de stratejik bir ortak olduğunu dile getirdi. Dönem Başkanı olarak Reggio Calabria kentinde önceki gün başlayan G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan Tajani, davet edilen ülkeler arasında yer alan Türkiye'den Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmesinin ardından X platformundaki hesabından bir paylaşım yaptı. Tajani, "Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortaktır. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, İtalya'nın ekonomik konulardan başlayarak her sektörde işbirliğini güçlendirmek istediğine dair güvence verdim" ifadelerini kullandı.
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İtalya: Türkiye, Akdeniz’de stratejik ortağımız
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