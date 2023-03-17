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Giriş Tarihi: 18.3.2023

İtalya: Türkiye’nin ağırlığı var

İtalya: Türkiye’nin ağırlığı var
İtalya temsilciler Meclisi Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Milletvekili Piero Fassino, Türkiye'nin uluslararası arenadaki öneminden övgüyle bahsetti. Roma merkezli Uluslararası Politikalar Çalışma Merkezi'nin (CeSPI) hazırladığı ve düzenlemesini İtalyan akademisyen ve yazar Valeria Giannotta'nın üstlendiği "Akdeniz'de Türkiye" başlıklı kitabın tanıtımı, başkentteki İtalya Dışişleri Bakanlığı lokalinde yapıldı. Fassino "Türkiye, stratejik bir ülke, büyük bir ülke çünkü büyük bir tarihi var. Uluslararası arenada bir ağırlığı var" dedi.
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İtalya: Türkiye’nin ağırlığı var
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