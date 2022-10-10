İtalya ve Fransa’da protestolar yayılıyor

İtalya'nın en büyük işçi sendikası Genel İş Konfederasyonu (CGIL) hükümete ve Avrupa Birliği'ne (AB) seslerini duyurabilmek için yürüyüş ve miting düzenlendi. Başkent Roma'nın işlek meydanlarından Repubblica'dan başlayan yürüyüşte, "İtalya, Avrupa, işçileri dinleyin" sloganları atılırken faşizm karşıtı pankart taşındığı görüldü. Öte yandan Fransa'da rafineri işçilerinin grevi nedeniyle petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. İşe alımların durdurulması ve maaş artış talebiyle TotalEnergies rafinerilerinde başlayan grev, ExxonMobil çalışanlarının da katılımıyla genişledi. Grev nedeniyle ülkede akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. İstasyon önlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.