İtalya ve Portekiz’de rekor sıcaklar

İtalya'da ilk 7 ay boyunca kaydedilen yüksek sıcaklıklar sebebiyle 2022'nin en sıcak yıl olma yolunda ilerlediği, Portekiz'de de temmuzun son 92 yılın en sıcak ayı olduğu bildirildi. İtalya'da temmuz sıcaklıkları ortalamanın 2.26 derece üzerinde seyretti. İtalya'da bu yıl, etkisini mayıs ortasından gösteren sıcaklıklar ve azalan yağış miktarı sebebiyle son 70 yılın en şiddetli kuraklığı kaydedildi. Portekiz Ulusal Hava Durumu Kurumu'ndan yapılan açıklamada temmuzun aşırı sıcak ve yağış açısından da aşırı kurak bir ay olduğu belirtildi. Ülkede bu yıl en yüksek sıcaklık da 47 derece ile temmuzda ölçüldü. Ülkede, 1931'den bu yana temmuzun 2022'nin en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.