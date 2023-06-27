İtalya’da akıl almaz yasa teklifine tepki

İtalya'da 10 Haziran'da iktidarın büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin parlamentoda endüstriyel yerlerin cami olarak kullanılmasının yasaklanmasına dair kanun teklifi, Müslüman kanaat önderlerinin tepkisini topladı. İtalya İslam Toplumu ve Organizasyonları Birliği'nin 2017 tarihli raporuna göre, ülkede 1217 cami bulunuyor. Bunlardan sadece 6'sı görsel açıdan cami özelliğinde ve resmen öyle tanınıyor. Diğerleri ise genellikle kültür merkezi adı altında garaj, hangar ve apartmanların bodrumlarında faaliyet gösteriyor. Ülkedeki Müslümanlar, kanun teklifinin siyasi amaçla atılan bir adım olduğu konusunda birleşiyor.