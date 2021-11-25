İtalya’da koronavirüs ile mücadelede yeni dönem

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan İtalya Başbakanı Draghi, 6 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni tedbirler kapsamında aşısız kişilerin spor etkinlikleri, sinema ve restoran gibi mekanlara giremeyeceklerini duyurdu. Draghi, "Komşu ülkelerdeki durumun çok ciddi olduğunu görüyoruz ve İtalya'daki durumun da yavaş yavaş ama sürekli kötüleştiğini görüyoruz" dedi. Draghi, "İtalyanların geçtiğimiz yıl elde ettiklerini korumaya çalışmak için ihtiyatlı olmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak 2020'de ekonomik durgunluğa neden olan ülke çapındaki karantina uygulamasından kaçınılmasını gereğini vurguladı.İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 12 bin 448 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 954 bin 585'e yükseldi. Son 24 saatte 85 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede toplam can kaybı sayısı ise 133 bin 415'e ulaştı.