İtalya’da bir adam korona aşısını atlatmak için sahte kol taktı

DAHA KATI KURALLARA GEÇİLİYOR

İtalya'da Ağustos ayından bu yana, restoranalrda kapalı alanda yemek yemek, sinema gibi yerleri ziyaret etmek ve spor etkinliklerine katılmak için aşı ya da negatif test göstermek gerekiyodu. Ancak bu durum 6 Aralık'tan itibaren daha da katı kurallarla evrilecek.