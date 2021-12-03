İtalya’da bir adam korona aşısını atlatmak için sahte kol taktı

Ülkenin kuzeybatısındaki Biella'da meydana gelen olayda, aşı yaptırmadan aşı sertifikasına sahip olmak siteyen bir adam, sahte kol takarak aşı oldu.Adamın ten rengi ile kolun rengi farklı olmasına rağmen başta durumu kimse fark etmedi. Daha sonra durum fark edildi ve adam polise şikayet edildi.
"HERKESİ TEHLİKEYE ATIYOR"
Bölgesel bir yetkili, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Durum çok ciddi olmasaydı, aslında gülünç bir dava" sözlerine yer verdi. Ancak böyle bir eylemin tüm toplumun ödediği fedakarlık karşısında kabul edilemez öylediğini belirtti.
DAHA KATI KURALLARA GEÇİLİYOR
İtalya'da Ağustos ayından bu yana, restoranalrda kapalı alanda yemek yemek, sinema gibi yerleri ziyaret etmek ve spor etkinliklerine katılmak için aşı ya da negatif test göstermek gerekiyodu. Ancak bu durum 6 Aralık'tan itibaren daha da katı kurallarla evrilecek.