Son dakika haberi | İtalya’da helikopter radardan kayboldu: İçinde 4 Türk bulunuyordu

Son dakika haberi... İtalyan ANSA ajansının haberinde, sabah saatlerinde Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan havalanan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi. Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi. Haberde, helikopterde 6 yabancı, 1 İtalyan pilot bulunduğu, yabancılardan 4'ünün Türk, 2'sinin de Lübnanlı olabileceği kaydedildi.
HAVA KOŞULLARI OLUMSUZ
Yerel halkın verdiği bilgiye göre, hava koşullarının olumsuz olduğu da aktarıldı.
Helikopterin hijyen ve ev temizlik ürünleri üreticisi "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansıyan haberler arasında yer aldı.
HELİKOPTER DÜŞMEDİ
Firmanın yöneticisi Giuliano Gelain, ANSA'ya yaptığı açıklamada, helikopterin düşmediğine emin olduklarını çünkü helikopterde buna yönelik sinyal verici bulunduğunu ama böyle bir sinyalin hiç gelmediğini dile getirdi.
Gelain, söz konusu helikopterin günde 2 kez tesislere müşterileri getirip götürdüğünü belirtti.
4 TÜRK KAYIP: TÜRK MAKAMLARI İLE YAKIN TEMAS
İtalya'da dün kaybolan helikopterde, Eczacıbaşı için çalışan ve bir fuara giden 4 Türk'ün bulunduğu belirtildi.
AA muhabirinin, diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano havaalanından dün havalandıktan bir süre sonra radarda kaybolan Augusta Koala AW119 tipi helikopterdeki 7 kişiden 4'ünün Türkiye'den özel bir firmaya çalışan Türk vatandaşları olduğu kaydedildi. Helikopterdeki Türklerin durumuyla alakalı Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin, hem İtalyan makamları hem de Türk firmasının yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu öğrenildi.
İLK AÇIKLAMA GELDİ
Eczacıbaşı Holding: İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.