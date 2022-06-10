Son dakika haberi | İtalya’da helikopter radardan kayboldu: İçinde 4 Türk bulunuyordu

4 TÜRK KAYIP: TÜRK MAKAMLARI İLE YAKIN TEMAS

İtalya'da dün kaybolan helikopterde, Eczacıbaşı için çalışan ve bir fuara giden 4 Türk'ün bulunduğu belirtildi.

AA muhabirinin, diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano havaalanından dün havalandıktan bir süre sonra radarda kaybolan Augusta Koala AW119 tipi helikopterdeki 7 kişiden 4'ünün Türkiye'den özel bir firmaya çalışan Türk vatandaşları olduğu kaydedildi. Helikopterdeki Türklerin durumuyla alakalı Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin, hem İtalyan makamları hem de Türk firmasının yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu öğrenildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Eczacıbaşı Holding: İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.