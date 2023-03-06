İtalya’da İslamiyet’i seçenlere da ‘terörist’ damgası yapıştırılıyor

Son yıllarda İtalya'ya göçmen akınının artmasıyla İslam'a olan nefretin körüklendiğini dile getiren Sogari, "Tüm İtalyanlar aynı görüşe sahip değil ancak bir İtalyan kendini Müslüman olarak tanımlayınca göçmen muamelesi görüyor." ifadesini kullandı.

"MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİN ÇOCUKLARINI EVDEN KOVUYORLAR"

Sogari, sadece koyu Katolik ailelerin değil dindar olmayan İtalyan ailelerin de Müslüman olan çocuklarını dışladığına vurgu yaparak, "Bazı aileler Müslüman olduğu için çocuklarını evden kovuyor." dedi. Müslüman olan İtalyan kadınların daha büyük sorunlarla karşılaştığını aktaran Sogari, "Başörtülü olduğu için kamuda zorluk yaşayan ya da işten atılan İtalyan kadın Müslümanların olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Sogari, Müslüman olduğu için işinden atılan bir arkadaşı olduğunu anlatarak, "İş yeri sahibi, arkadaşımı 'terörist' olabileceği şüphesiyle işten çıkardı." şeklinde konuştu. Parma adliyesinde çalışan sonradan Müslüman olan bir güvenlik görevlisine de "terörist" muamelesi yapıldığını söyleyen Sogari,"Mahkeme, normalde bunun ayrımcı bir uygulama olabileceğini ancak bu kişi silah taşıdığı için sorun teşkil ettiğini belirterek işine son verdi." ifadesini kullandı.

Sogari, aşırı sağın İslam ve Müslümanlarla ilgili söylemlerinin toplumu olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, medyanın da Müslümanları "hain, aptal ve her an radikalizmin kucağına düşecek kişiler" olarak göstermeye çalıştığını belirtti.

Medya, genellikle kötü örnekleri gündeme taşıdığı için ülkedeki göçmen ve Müslüman karşıtlığının artığını dile getiren Sogari, "İtalyan Müslümanlar ailelerine ve topluma İslam'ın medyada gösterildiği gibi olmadığını anlatmakta zorlanıyor." diye konuştu. Sogari, Müslüman olan İtalyanlar olarak topluma kendilerini anlatmak için vakıf kurduklarını ve kadına şiddet, göçmenlere karşı ayrımcılık ve yaşlılarla ilgili projeler hazırladıklarını sözlerine ekledi.