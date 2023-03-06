İtalya’da İslamiyet’i seçenlere da ‘terörist’ damgası yapıştırılıyor

Müslüman olan İtalyanlar, ülkedeki aşırı sağın ve medyanın olumsuz İslam propagandaları nedeniyle toplumun bir kesimi tarafından "göçmen" olarak görülüyor ve "potansiyel terörist" olarak damgalanıyor. 2011'de Müslüman olduktan sonra İtalyan Müslümanlar Birliğini kuran Rafaello Villani ve 4 yıl önce İslam dinini seçen Parma Üniversitesi hukuk danışmanı Stefano Sogari, AA muhabirine, Müslümanlığı seçen İtalyanların karşılaştığı sorunları değerlendirdi.
Villani, İtalya'da 300 ila 500 bin arasında İtalyan Müslüman bulunduğunu belirterek, Müslüman din adamı olmadığı için İslam'ı seçen İtalyanların inançlarına göre nasıl yaşaması gerektiğini bilmediğini söyledi. Müslüman olduktan sonra ailesinden büyük tepki gördüğünü anlatan Villani, bu yaklaşımda medya ve aşırı sağ partilerin söylemlerinin etkisi olduğunu vurguladı.
Villani, medyadaki negatif propaganda nedeniyle İtalyanların Müslümanları "kötü insanlar" olarak gördüğüne işaret ederek, yeni Müslüman olan İtalyanların ailelerine İslam'ı nasıl anlatacağını bilmediklerini kaydetti. Müslüman olan İtalyan kadınlara ailelerinin baskı yaptığını anlatan Villani, "İtalya'da aileler, Müslüman olduktan sonra başlarını örtmeye başlayan kızlarının eşlerine boyun eğdiğine ve başörtüsünün köleliği simgelediğine inanıyor." dedi.
Villani, Müslüman olan İtalyanların işyerinde de sorunlar yaşadığına dikkati çekerek, "Ramazanda oruç tutmak veya günde 5 vakit namaz kılmak sorun olabiliyor çünkü işveren senin dininin emirlerine saygı duymuyor." ifadesini kullandı.
Aileleriyle yaşayan Müslüman İtalyanların sorunlarına değinen Villani, "Sadece yemek konusundan bahsedecek olursak alkol veya domuz eti gibi şeylerde de çatışmalar yaşanıyor." şeklinde konuştu.
"KENDİLERİNİ MÜSLÜMANLARDAN ZEKİ SANIYORLAR"
Villani, İtalyan aşırı sağ siyasetçilerin de ailelerle Müslüman İtalyanların arasını açtığını belirterek, aşırı sağ siyasetçilerin İslam'ı ve Müslümanları istismar ettiğini, ailelerin de bu durumdan etkilendiğini söyledi.
İtalya'da "Müslümanların toplumdan dışlanmasının ülke için daha iyi olacağı" yönünde kanaat olduğunu ifade eden Villani, "Bu sorun sadece İtalya'da yok genellikle Batı kendini Müslümanlardan 'üstün ve zeki' sanıyor, Müslüman olmamak gurur ve ayrıcalık simgesi olarak görülüyor." görüşünü paylaştı.
Villani, aşırı sağın, aileleri 11 Eylül saldırıları ile korkuttuğunu ve Müslüman olan aile üyelerinin terörist olacağı fikrini empoze ettiğini dile getirerek, "Bu propaganda, mültecilere, siyahilere ve Müslümanlara sövüp sayan bir partinin orta-alt gelirli İtalyan ailelere karşı düzenlediği kurnazca bir operasyon." yorumunu yaptı. İtalya'nın Müslümanlarla tanışmasının çok eski yüzyıllara dayandığını anımsatan Villani, İtalyan toplumuyla Müslüman toplumunun ortak yönlerinin bulunduğunun altını çizdi.
Hukukçu Stefano Sogari, tarihe ve Doğu'ya olan ilgisi nedeniyle araştırmalara başladığını belirterek, Müslüman olan İtalyan arkadaşı sayesinde 2019'da İslam'ı kabul ettiğini anlattı.
Ailesinin Katolik Hristiyan olduğunu, kendisi Müslüman olmadan önce ebeveynlerinin İslam'ı hiç bilmediğini dile getiren Sogari, "Ailem medyadan duyduğu kadarıyla İslam'ın 'tehlikeli ve kötü' bir din olduğunu düşündükleri için bir İtalyan'ın Müslüman olabileceğini hiç düşünmemişti." diye konuştu. Sogari, son dönemde Müslüman olan İtalyanların sayısında artış olduğunu aktararak, aşırı sağ partilerin, bu durumu toplumun korkularına hitap ederek lehine çevirmeye çalıştığını aktardı.
Son yıllarda İtalya'ya göçmen akınının artmasıyla İslam'a olan nefretin körüklendiğini dile getiren Sogari, "Tüm İtalyanlar aynı görüşe sahip değil ancak bir İtalyan kendini Müslüman olarak tanımlayınca göçmen muamelesi görüyor." ifadesini kullandı.
"MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİN ÇOCUKLARINI EVDEN KOVUYORLAR"
Sogari, sadece koyu Katolik ailelerin değil dindar olmayan İtalyan ailelerin de Müslüman olan çocuklarını dışladığına vurgu yaparak, "Bazı aileler Müslüman olduğu için çocuklarını evden kovuyor." dedi. Müslüman olan İtalyan kadınların daha büyük sorunlarla karşılaştığını aktaran Sogari, "Başörtülü olduğu için kamuda zorluk yaşayan ya da işten atılan İtalyan kadın Müslümanların olduğunu biliyoruz." diye konuştu.
Sogari, Müslüman olduğu için işinden atılan bir arkadaşı olduğunu anlatarak, "İş yeri sahibi, arkadaşımı 'terörist' olabileceği şüphesiyle işten çıkardı." şeklinde konuştu. Parma adliyesinde çalışan sonradan Müslüman olan bir güvenlik görevlisine de "terörist" muamelesi yapıldığını söyleyen Sogari,"Mahkeme, normalde bunun ayrımcı bir uygulama olabileceğini ancak bu kişi silah taşıdığı için sorun teşkil ettiğini belirterek işine son verdi." ifadesini kullandı.
Sogari, aşırı sağın İslam ve Müslümanlarla ilgili söylemlerinin toplumu olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, medyanın da Müslümanları "hain, aptal ve her an radikalizmin kucağına düşecek kişiler" olarak göstermeye çalıştığını belirtti.
Medya, genellikle kötü örnekleri gündeme taşıdığı için ülkedeki göçmen ve Müslüman karşıtlığının artığını dile getiren Sogari, "İtalyan Müslümanlar ailelerine ve topluma İslam'ın medyada gösterildiği gibi olmadığını anlatmakta zorlanıyor." diye konuştu. Sogari, Müslüman olan İtalyanlar olarak topluma kendilerini anlatmak için vakıf kurduklarını ve kadına şiddet, göçmenlere karşı ayrımcılık ve yaşlılarla ilgili projeler hazırladıklarını sözlerine ekledi.