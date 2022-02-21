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Giriş Tarihi: 21.2.2022 18:09

İtalya'da panik anları! Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü

İtalya’da panik anları! Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü

İtalya'nın aktif yanardağlarından Etna, yeniden kül ve lav püskürttü. Etna Yanardağı'nda geçen yıl 50'den fazla volkanik faaliyet gözlenmişti.

Ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nda yüksekliği 3 bin 200 metre civarında olan Etna Yanardağı'nda 10 Şubat'taki yoğun volkanik hareketliliğin ardından bu yılın ikinci volkanik faaliyeti yaşandı. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) verilerine göre, yanardağın püskürttüğü küller yaklaşık 11 bin metre yüksekliğe ulaştı. Ayrıca yanardağın güneydoğu kraterinden lav akışı olduğu, çok sayıda volkanik depremin de bölgede yaşandığı kaydedildi.

GEÇEN YIL 50'DEN FAZLA VOLKANİK FAALİYET GÖZLENMİŞTİ

Kül bulutu sebebiyle yanardağın etrafında hava sahasının kapandığı, Katanya Fontanarossa Havaalanı'nda da hava ulaşımının tedbiren durdurulduğu belirtildi. Yoğun kül püskürtmesi sebebiyle yanardağa yakın yerleşim yerlerinde evlerin üzerine kül yağdığı ifade edildi. Etna Yanardağı'nda geçen yıl 50'den fazla volkanik faaliyet gözlenmişti.

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İtalya'da panik anları! Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü
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