İtalya’da son 24 saatte 171 bin 263 yeni vaka tespit edildi

İtalya'da günlük koronavirüs vakaları 150 bini üzerinde seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte yapılan 1 milyon 43 bin 649 koronavirüs testinde 171 bin 263 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 9 milyon 781 bin 191'e ulaştığı bildirildi.

CAN KAYBI 143 BİN 296'YA YÜKSELDİ

Ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 333 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 143 bin 296'ya yükseldi.

İtalya'da aktif hasta sayısı 2 milyon 723 bin 949 olarak açıklanırken, iyileşen hasta sayısının ise 148 bin 756 olduğu belirtildi. Ülkede ayrıca yoğun bakımdaki Kovid-19 hasta sayısı 31 kişi azalarak bin 676'ya geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 123 milyon 277 bin 135 doz koronavirüs aşısı yapılırken, 47 milyon 34 bin 124 kişiye 2 doz, 29 milyon 495 bin 858 kişiye ise hatırlatıcı aşı dozu uygulandı.