İtalya’da son 24 saatte 220 bin 532 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, salgının başından bu yana günlük en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

220 BİN 532 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte yapılan 1 milyon 375 bin 514 testte 220 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bu, ülkede en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısı da 7 milyon 774 bin 863'e ulaştı. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 134 bin 139'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1677'ye çıktı.

294 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 294 artarak 139 bin 559'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 90 bin 456 artışla 5 milyon 500 bin 938'e ulaştı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 116 milyon 256 bin 181 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 678 bin 236 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,4'ü buldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 23 milyon 697 bin 954 hatırlatıcı doz uygulandı.