İtalya’da turist teknesi battı: 4 ölü

İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore Gölü'nde turistleri taşıyan tekne battı. İtalyan itfaiyesi, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 3 kişinin kayıp olduğunu, 19 kişinin de kurtarıldığını duyurdu. Olay, İtalya'nın Milano kentinin kuzeyindeki Maggiore Gölü'nde meydana geldi. Turistler tarafından doğum günü kutlaması için kiralanan 16 metrelik tekne, sağanak yağış ve fırtına sonucu battı. Kazada, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 19 kişinin kurtarıldığı, kayıp olan 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. DHA