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Giriş Tarihi: 31.7.2022 11:11 Son Güncelleme: 31.7.2022 11:12

İtalya'da vahşet! Nijeryalı genci çıplak elleriyle öldürdüğü anlar kamerada

İHA
İtalya’da vahşet! Nijeryalı genci çıplak elleriyle öldürdüğü anlar kamerada

İtalya'da bir şahıs, Nijeryalı sokak satıcısını döverek öldürdü. Korkunç anlar kameraya yansırken, yaşanan olay ülkeyi ayağa kaldırdı. Siyasi liderler yaşananları kınayarak "Eşi benzeri görülmemiş bir vahşet" dedi.

İtalya'nın Macerata kentinin 40 kilometre güneydoğusunda yer alan Civitanova Marche bölgesinde 39 yaşındaki Nijeryalı satıcı Alika Ogorchukwu, dün öğleden sonra satış yaptığı sırada saldırıya uğradı.

İtalya'da dehşet! Sokak ortasında Afrikalı sokak satıcısını elleriyle öldürdü | Video

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Polis Şefi Matteo Luconi, 32 yaşındaki saldırgan Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo'nun gözaltına alındığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, saldırgan Ferlazzo'nun, önceden geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneğiyle yürüyen Ogorchukwu'ya önce koltuk değneğiyle saldırdığı, yere düşünce de üzerine çıkıp kafasını yere vurduğu görüldü.

"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR VAHŞET"

Solcu Demokrat Parti Başkanı Enrico Letta, sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek, "Alika Ogorchukwu'ya yapılan saldırı bizi dehşete düşürdü. Eşi görülmemiş bir vahşet. Çevredekilerin ilgisizliği ise hiçbir şeye gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı.

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İtalya'da vahşet! Nijeryalı genci çıplak elleriyle öldürdüğü anlar kamerada
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