İtalya’daki seçimler Avrupa’yı karıştırdı! Aşırı sağcı Meloni kazandı: Leyen’in açıklamaları gündem oldu...

LEYEN'İN SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Polonya'da yerel medyada yer alan haberlere göre, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in geçen hafta, İtalya'da seçime 3 gün kala yaptığı "işlerin zor bir yöne gitmesi durumunda, Macaristan ve Polonya örneklerinde olduğu gibi araçlara başvurabilecekleri" yönündeki açıklama tepkilere neden olmuştu.

Ülkenin Swidnik kentinde konuşan Morawiecki, von der Leyen'in ABD'deki Princeton Üniversitesinde 23 Eylül'de, İtalya'nın seçimlerden sonra "zor bir yöne gitmesi halinde ellerinde buna yönelik araçlar olduğunu" söylemesine tepki gösterdi.