İtalya’daki tekne faciasında can kaybı 62’ye yükseldi





BİR KİŞİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI



Calabria açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ahşap tekne kıyıdan birkaç metre açıkta kayalara çarparak batmıştı. Teknenin yaklaşık dört gün önce İtalya'ya doğru yola çıktığı ve geçtiğimiz cumartesi günü geç saatlerde Avrupa Birliği (AB) sınır teşkilatı Frontex tarafından tespit edildiği aktarıldı. Frontex, olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneye ulaşılamadığını ifade etti.



Hayatta kalan 80 göçmen arasında bulunan 1 kişi dün göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanırken, İtalyan gümrük polisi 2 kişinin daha kaçakçı olduğu iddia edilen kişiye yardım ettiğinden şüphelenildiğini ifade etti.



Birleşmiş Milletler (BM) Kayıp Göçmenler Projesi'ne göre bu yıl 220'den fazla olmak üzere 2014'ten bu yana Orta Akdeniz'de 20 binden fazla can kaybı ve kaybolma vakası kayıtlara geçti.