İtalyan hükümetinden Türkiye’nin arabuluculuk rolüne övgü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolüne ilişkin, "Roma bugün, Ankara'nın Rusya ile Ukrayna arasında devam eden ihtilafın çözümüne yönelik müzakere çabalarını destekliyor. Türkiye, jeostratejik konumu ve tüm taraflarla ilişkileri sayesinde barışa yönelik müzakere sürecinin başlamasında önemli bir rol oynuyor." dedi.

Türkiye-İtalya ilişkilerinin önündeki en iddialı hedeflerin ne olduğuna ilişkin değerlendirmede bulunan Tajani, "kültürel bağlara ve ortak bir Akdeniz kimliğine dayanan" iki ülke ilişkilerinin, "verimli bir siyasi diyalog, giderek yakınlaşan ekonomik-ticari ilişkiler ve ayrıca sivil toplumlar arasındaki canlı alışverişler sayesinde" zaman içinde pekiştiğini söyledi.

"İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Tajani, ikili ticaretin son birkaç yılda rekor miktarlara ulaştığını belirterek bu yıl ikili ticarette 25 milyar dolara ulaşmayı beklediklerini dile getirdi. İtalyan Bakan Tajani, "Türkiye'nin İtalya'nın önde gelen ekonomik ve ticari ortağı olmasıyla önümüzdeki yıllarda 30 milyar dolarlık bir ikili ticarete ulaşma hedefini tam olarak paylaşıyoruz. Ülkedeki 1500'den fazla İtalyan şirketinin varlığı sayesinde, dünya çapında 'tedarik zincirlerinin' eksikliğinin sunduğu fırsatları değerlendirmek için çalışmalıyız." diye konuştu.