İtalyan vatandaşları hesap ödemeden kaçtı, hesap Başbakan’a kaldı!

İtalya Başbakanı, restoran ücretini ödemeden kaçan İtalyan turistlerin hesabını ödedi. Arnavutluk'un Berat kentinde bir grup İtalyan turistin yemek yedikleri restoranın ücretini ödememesi, iki ülkenin basınına yansıdı. Yerel basın, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın konuyu o sırada ülkeyi ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye aktardığını ve Meloni'nin de hesabın ödenmesi için İtalya'nın Arnavutluk Büyükelçisine talimat verdiğini aktardı.