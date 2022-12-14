İtalya’ya ait savaş uçağı düştü! Pilot, hayatını kaybetti

"ÜLKENİN BİR HİZMETKARINI KAYBETTİK"

Savunma Bakanı Guido Crosetto da "ülkenin bir hizmetkarını kaybettiklerini" belirtti.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, pilot Altruda'nın Mart 2021'den beri Trapani'deki üste görev yaptığı, NATO'nun hava devriyesi gibi görevlere de katıldığı ifade edildi.

Kazayla ilgili İtalyan Hava Kuvvetlerinin soruşturma başlattığı da basına yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Çok maksatlı avcı önleme uçağı olan Eurofighter Typhoon, dün piste yaklaşma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle Marsala'nın kuzeyinde Locogrande olarak anılan bölgede denize düşmüştü.