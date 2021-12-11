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Giriş Tarihi: 12.12.2021

‘İyi ki böyle bir liderliğimiz var’

‘İyi ki böyle bir liderliğimiz var’
SUDAN güvenlik güçleri, Kuzey Darfur'da çalıştıkları elektrik santralinden eve dönüşte kaçırılan Firat Can Baran ve Ömer Cünedioğlu isimli iki Türk'ü kurtarıp Hartum'daki Türk Büyükelçiliği'ne teslim etti. Sudan'a teşekkür eden Cünedioğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'na ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. İyi ki böyle bir liderliğimiz var" dedi. Baran ise, "Türkiye'nin Büyükelçisi İrfan Bey çok çaba sarf etti. Biraz önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla da görüştük. Onlara çabaları ve gayretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Büyükelçi Neziroğlu, Türklerin kurtarılmasının, Türkiye ve Sudan arasındaki dostluğun gücünü gösterdiğini söyledi.
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‘İyi ki böyle bir liderliğimiz var’
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