Guinness Rekorlar Kitabı'na göre "En Yaşlı Kaplumbağa" unvanına sahip olan Jonathan, 190'ıncı yaşını da geride bıraktı. Kendisi ayrıca dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı kaplumbağası ve hayatta olduğu bilinen en yaşlı kara hayvanı da oldu. 200 kilogram ağırlığındaki Jonathan, yaşamını ücra Saint Helena Adası
'nda sürdürüyor. Birleşik Krallık'a bağlı Atlas Okyanusu
'nun güneyindeki bu adada yaklaşık 140 yıldan bu yana yaşayan Jonathan'ın yeni yaş günü, dünya basını tarafından "İyi ki doğdun Jonathan" başlıklarıyla aktarıldı.
DAHA YAŞLI OLABİLİR
Hayvanla ilgilenen veteriner Joe Hollins, Jonathan'ın daha yaşlı olduğunu düşündüğünü ancak bunu öğrenmenin mümkün olmadığını söyledi. Jonathan'ın, Hint Okyanusu'ndaki Seyşeller'den Saint Helena'ya 1882'de geldiğini yazan bir mektuba göre hayvan, o dönem "tamamen büyümüştü". Independent gazetesine göre yetkililer bu mektuptan hareketle kaplumbağanın 1832'de yumurtadan çıktığını düşünüyor. Hollins de "Tamamen büyümüş, en az 50 yıl anlamına geliyor. Yani 200 yaşından fazla da olabilir" diyor. Bakıcısı, Jonathan için "Parkımızın kıdemli beyefendisi" tanımını kullanıyor. CNN International sitesindeki haberde ise Jonathan'ın şimdiye kadar 39 ABD başkanı eskittiğine dikkat çekildi. Uzun ömrü boyunca kıtlıklar, savaşlar gören Jonathan'ın libidosu da hâlâ yüksek. En sevdiği aktivite ise çimenlere yayılıp güneşlenmek.