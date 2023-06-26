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Giriş Tarihi: 27.6.2023

İyice sapıttılar... Batı PKK’ya desteği festival düzeyine çıkardı: İsviçre’de ‘terör şöleni’

Dünya, Türkiye’nin İsveç’e yönelik PKK vetosunu konuşurken terörün yeni üssüne dönüşen İsviçre’den ise skandal görüntüler geldi. Zürih’te PKKp açavraları ve terörist elebaşının posterleri önünde PKK’nın kurucularından Sakine Cansız festivali yapıldı

İyice sapıttılar... Batı PKK’ya desteği festival düzeyine çıkardı: İsviçre’de ‘terör şöleni’
Terör örgütlerinin merkez üssü haline gelen Avrupa ülkeleri, bebek katili PKK'ya desteklerini artık günlerce süren şölen ve festival düzeyine çıkardı. Daha önce Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka ve İsveç gibi ülkelerde karşılaştığımız PKK/YPG yanlısı alçakça eylem, görüntü ve gösterilere son zamanlarda İsviçre yoğun biçimde ev sahipliği yapmaya başladı. Daha geçtiğimiz haftalarda PKK destekçileri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketinin yakıldığı İsviçre'de bu kez de PKK'nın kurucularından terörist Sakine Cansız'ı anma festivali gerçekleştirildi. Terör örgütü PKK kanalında canlı paylaşılan skandal görüntülerde PKK'nın masum çocukları kullanması ve terör propagandasına alet etmesi büyük tepki çekti.




HDP'Lİ ESKİ VEKİL DE SAHNEDEYDİ
Türkiye karşıtı konuşma ve etkinliklerin yapıldığı festivalde PKK/YPG'nin terörizmine övgüler düzüldü. Hakkında yakalama kararı bulunan eski HDP Siirt Milletvekili Besime Konca da etkinlikte bir konuşma yaparak Fransa'nın başkenti Paris'te 10 yıl önce öldürülen Cansız'ı överek PKK'ya destek oldu. Festivale katılanları selamlayarak konuşmasına başlayan Konca, teröristbaşı 'özgürleşene' kadar PKK'nın Türk devletine karşı saldırılarını artırması çağrısında bulundu.

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İyice sapıttılar... Batı PKK’ya desteği festival düzeyine çıkardı: İsviçre’de ‘terör şöleni’
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