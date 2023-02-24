İyilik eken iyilik biçiyor

İnsani dış politikayı temel prensiplerinden biri haline getiren Türkiye, "asrın felaketini" yaşadığında tüm dünya yardıma koştu. 102 ülkeden Türkiye'ye yardım teklifi geldi.Türkiye'nin zor zamanda yanlarında olduğunu vurgulayan yabancı siyasetçilerden duygulandıran mesajlar geldi.BM Koordinatörü Alvaro Rodriguez: Türkiye, mültecilere ev sahipliği yapıyor. Dünya cömert olmalı. Çünkü Türkiye cömert davrandı.İtalya Büyükelçiliği: Türkiye'nin pandemide İtalya'ya yolladığı yardımların üzerinde 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' yazmıştı. Şimdi sıra bizde.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Ne zaman ihtiyacımız olsa Türkiye koştu. Türk hükümeti ve Erdoğan, depremde ya da sellerde elinden gelenin fazlasını yaptı.Tayvan lideri Tsai Ing-wen: 20 yıl önce Tayvan depreminde Türkiye ilk yardım elini uzatan ülke oldu. Şimdi biz karşılık veriyoruz.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Tıpkı Türkiye'nin geçmişte birçok ülkeye uzmanlarını göndermesi gibi Washington da Türkiye'ye yardım sağlamaya devam edecek.Güney Kore Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Jang Sun Min: Türkiye, Kore Savaşı'nda kan ve ter döktü. Biz de bu minnetle gayret göstereceğiz.Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye: Beyrut Limanı'nda patlama olduğunda Türkiye koşmuştu.Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş: Türkiye, bizi tarih boyunca çok büyük desteklerde bulundu.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Türkiye birçok ülkeye insani yardım göndermede dünya ile dayanışma sergiledi. Şimdi dünya bu yardımlara geri dönmeli.2004 Güneydoğu Asya depremi.2005 Pakistan depremi.2006 Lübnan'da insani kriz.2008 Gazze krizi.2010 Haiti ve Şili depremleri ile Pakistan'da yaşanan sel felaketi.2011 Japonya depremi.2013 Filipinler'de tayfun.2014 Balkanlar'da sel felaketi.2015 Nepal depremi ile Irak'taki çatışma kaynaklı insani kriz.2015 ve 2016 Yemen ve Libya'daki insani kriz.2016 Makedonya'daki sel felaketi.Türkiyemilli gelire oranla dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi. Pandemiden savaşa, yangından sele dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin nerede yardıma ihtiyaç varsa imkânlarını seferber eden Ankara, dünyaya örnek oldu. Türkiye, Kafkasya'dan Güney Amerika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya, Ortadoğu'dan Asya'ya birçok bölgenin zon gününde devreye girdi. Ya da isimleri az duyulan Laos, Cibuti, Gambiya, Güney Sudan, Komorlar, Namibya, Cibuti, Fiji, Tanzanya, Guatemala, Honduras, Panama, Saint Vincent ve Grenadinler gibi ülkelerin de yine Türkiye yardımına koştu.