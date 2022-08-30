‘İyilik treni’ selin vurduğu Pakistan için yola çıktı

Türkiye, muson yağmurları nedeniyle yaşanan sellerde 1136 kişinin hayatını kaybettiği kardeş ülke Pakistan'ın yaralarını sarmaya çalışıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemeleri, "İyilik Treni"yle Pakistan'a doğru yola çıktı. Beslenme, giyinme ve sağlık malzemesi taşıyan tren dualarla Ankara'dan uğurlandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçak Pakistan'a gitti.