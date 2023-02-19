‘İyiliklere karşılık verme zamanı’

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistinliler, kısıtlı imkanlarına rağmen Türkiye'ye destek olmak için bağışlar topluyor. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, geçen hafta Batı Şeria'daki camilerde cuma namazı sonrası "Acılarını Dindirin" sloganıyla kampanya düzenleyerek, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaklaşık 1 milyon dolar yardım topladı. Yardım kampanyasına katılan Filistinli Cudi Netşe, Türkiye'nin yarasının, İslam aleminin yarası olduğuna işaret ederek, "Gün iyiliklere karşılık verme günüdür" ifadelerini kullandı.Somalili vekiller, maaşlarının yüzde 20'sini Türkiye'deki depremzedelere bağışladı.Irak, 26 uçakla 136,5 ton yardım malzemesi gönderdi.Bosna Hersek'ten 54 yardım TIR'ı daha deprem bölgesine gönderildi.Çin'den gönderilen yardımlar 600 tona ulaştı.Tayvan'da Türkiye'deki depremzedeler için yardım faaliyetleri sürüyor.Ekvador'da tonlarca yardım malzemesi toplandı. 15 ton teslim edildi.Bahreyn devlet televizyonu, bağış kampanyası gerçekleştirdi. 3.6 milyon dolar toplandı.Mekke'de Mescid-i Haram'da cuma hutbesi veren Kâbe imamlarından Şeyh Salih bin Abdullah el-Humeyd, depremzedeler için gözyaşları içerisinde dua etti.Nijer'in başkenti Niamey'de, depremlerden etkilenenler için dua edildi.Asrın felaketi sonrası destek amacıyla hızla harekete geçen ülkelerden Kuveyt, iki ülke arasında kurulan hava köprüsü ile 16 Şubat'a kadar 9 askeri kargo uçağı ile yaklaşık 450 ton insani yardım malzemesi iletti. Kuveyt, Türkiye'deki depremzedelere 15 milyon ABD doları yardım taahhüdünde bulundu. Televizyonda düzenlenen kampanyada Suriye ve Türkiye için 67.7 milyon dolar bağış toplandı. Kuveytli STK ve özel şirketler de ayni ve nakdi yardımlarda bulundu.SABAH