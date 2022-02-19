İyon Denizi’nde can pazarı

Yunanistan
'ın Igoumenitsa Limanı'ndan, İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yola çıkan feribotta meydana gelen yangın büyük korkuya neden oldu. Olay, İyon Denizi
'ndeki Korfu Adası
yakınlarında yaşandı. Yunan makamlarının verdiği bilgilere göre Euroferry Olympia adlı feribot 239 yolcu ile 51 mürettebat ve 180'den fazla araç taşıyordu.
11 KİŞİ KAYIP
Yaralılar, Kerkira Hastanesi'nde tedaviye alındı. 11 kişinin akıbetinin bilinmediği açıklandı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, gemide bulunan 26 Türk vatandaşı sağ olarak kurtuldu
Olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 183 metre uzunluğundaki feribottan yoğun alev ve duman yükseldiği görüldü.
Geminin hoparlörlerinden ardı ardına yapılan acil durum çağrıları duyuldu. Yangının çıkış nedenine dair henüz net bir bilgi verilmedi. Alevler kargo kısmında başladı.
'DUMANDAN BOĞULACAKTIK'
Kurtarma gemilerinden birinin kaptanı olan Cevdet Bilen, "Sabah saat 5 civarları acil bir mesaj aldık" dedi. Yanan gemideki Türk şoför Hayrullah Çetin "Gemiyi boşaltmamız için uyarıda bulunuldu. Arabalar komple yandı" dedi. Türklerin tahliye işlemlerine başlandı.