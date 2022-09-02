James Webb, Güneş Sistemi dışındaki gezegeni görüntüledi

NASA,James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler paylaşmaya devam ediyor. NASA, James Webb'in bir ötegezegeni görüntülediğini tespit etti. HIP 65426 b adındaki gezegen 2017'de tespit edilmişti. Jüpiter'den 6-12 kat daha büyük olan bu gezegenin yaşı 15-20 milyon arasında. Dünyanın yaşı ise 4.5 milyardan fazla. Dünyanın binlerce katı büyüklüğünde olan gezegenin, kendi yıldızına uzaklığı da dünyanın Güneş'e uzaklığının yaklaşık yüz katı. Görüntüleri analiz eden ekibin lideri ve Santa Cruz California Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Aarynn Carter, "Bu görüntüyü elde etmek uzay hazinesi aramak gibi hissettirdi" dedi.