James Webb Teleskobu uzayda evreni gözleyecek

NASA, dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb
'i uzaya fırlattı. James Webb Uzay Teleskobu Fransız Guyanası
'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan Avrupa Uzay Ajansı
'nın (ESA) Ariane 5 roketiyle fırlatıldı. ESA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, James Webb Uzay Teleskobu şimdiye kadar uzaya fırlatılan en büyük, en güçlü teleskop olacak. Uluslararası işbirliğinin bir parçası olarak ESA, Ariane 5 fırlatma aracını kullanarak teleskobu fırlatma hizmetini sağlıyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı
(NASA), ESA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası bir ortaklık olan teleskobun, evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandığı ifade edildi.
YÖRÜNGE YOLCULUĞU 1 AY
NASA'dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo
'ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb'den alıyor Webb, Dünya
'dan yaklaşık 1 milyon mil (1.6 milyon kilometre) uzaklıktaki yörüngeye yaklaşık 1 ay sonra yerleşecek ve 2022'de ilk veri ve görüntüleri toplamaya başlayacak. Webb Telekosbu
'nun, güneş sistemiyle ilgili soruları yanıtlaması, öte gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi beklenirken dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkarması planlanıyor. James Webb'in önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı ifade ediliyor. Teleskobun, 6.5 metre uzayabilen bir ayna ile donatıldığını belirten NASA, bu sayede teleskobun çok fazla ışık toplayacağını ve daha fazla ayrıntının gözlemleneceğini söyledi. NASA ekipleri, teleskoptaki aynanın büyüklüğünden dolayı rokete sığmayacağını fark ederek telekobu origami tarzında katlanarak 5 metrelik bir alana sığabilen bir dizi hareketli parça olarak tasarladı. Teleskobun fırlatılma anı NASA tarafından canlı olarak yayınlandı.
40 MİLYON SAAT MESAİ HARCANDI
JAMES Webb Teleskobu
, 1990'da fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması amacıyla ilk olarak 1989'da planlandı ve 2004'te inşa edilmeye başlandı. Teleskobun inşa edilmesi için 14 farklı ülkeden binlerce uzman toplamda 40 milyon saat harcadı. Kızılötesi tekniğe sahip olan ve 10 milyar dolar harcanan James Webb Uzay Teleskobu, ilk olarak 2007'de uzaya fırlatılacaktı. Ancak teleskop, defalarca büyük değişikliklere uğradığından fırlatma tarihi de sürekli ertelendi. Son olarak hava koşulları nedeniyle fırlatılamamıştı.