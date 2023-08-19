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Giriş Tarihi: 20.8.2023

Japon basınından Türk İHA’larına övgü

Japon basınından Türk İHA’larına övgü
Başarılarıyla adından söz ettiren ve birçok ülkeye ihraç edilen Türk İHA ve SİHA'ları bu kez Japon basınında övgüyle yer aldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Nikkei Türk'te, "Türk drone üreticisi Baykar, küresel nüfuzunu genişletmeyi hedefliyor" başlığı ile bir analiz yer aldı. Haberde, "İnsansız hava araçları asimetrik savaşta değerli olduğunu kanıtladı" ifadelerine yer verildi. İhracat rakamlarına da işaret edilen yazıda, "2018'den bu yana Baykar'ın insansız hava araçları için en az 30 ülke ile sözleşme imzaladığına, şirketin de geçen yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat gelirine ulaştığına dikkat çekildi.
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Japon basınından Türk İHA’larına övgü
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