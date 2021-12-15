Japon bilim insanları koronaya iyi gelen meyveyi açıkladı!

PEK ÇOK YARARI VAR

Aslen Çin ve Japonya'da yetişen ve ülkemizde "cennet meyvesi" ya da Cennet hurması olarak da bilinen meyvenin içerdiği zengin A, C, B1, B2 ve B3 vitaminleri, karbonhidrat, fosfor, protein, kalsiyum, demir, sodyum, selüloz, potasyum ve magnezyum nedeniyle kalp hastalıkları, kanser gibi ciddi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterdiği belirtiliyor. Bitkilerden elde edilen açık sarı-kahverengi toz, pul ya da süngersi kütle halindeki biçimsiz maddeler olan tanenler ise bitkilerin kök, odun, kabuk, yaprak ve meyvelerinde bulunuyor.