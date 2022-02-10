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Giriş Tarihi: 10.2.2022 08:45

Japon Prenses Yoko'ya akciğer iltihabı tanısı konuldu

AA
Japon Prenses Yoko’ya akciğer iltihabı tanısı konuldu

Japonya'da Kovid-19 testi pozitif çıkan Prense Yoko'da akciğer iltihabı tespit edildiği bildirildi.

İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaicho), virüs testi pozitif çıkan Prenses Yoko'ya akciğer iltihabı tanısı konulduğunu açıkladı.

Yoko'nun, virüs tanısı sonrası kaldırıldığı İmparatorluk Sarayı bünyesindeki Kunaicho Hastanesinden, Tokyo Üniversitesi Hastanesine nakledildiği belirtildi.

38 yaşındaki Prenses Yoko'nun birkaç gün önce görüştüğü ablası Prenses Akiko'nun virüs testinin ise negatif olduğu duyuruldu. Kunaicho, Saray Ailesi içerisinde olası vakaların araştırıldığını aktardı.

İMPARATORLUK AİLESİNDEKİ İLK KOVİD-19 VAKASI

Yoko'nun önceki gün virüse yakalanması, "Japonya İmparatorluk ailesindeki ilk Kovid-19 vakası" olarak kayda geçmişti

Prenses Yoko, önceki İmparator Akihito'nun kuzeni olan ve 2012'de hayatını kaybeden Prens Tomohito'nun kızı.

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Japon Prenses Yoko'ya akciğer iltihabı tanısı konuldu
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