Japonya 7.4’lük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında önceki gün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor. En az 55 kişi yaşamını yitirdi. Onlarca kişi enkaz altında. Enkaz altındakileri kurtarmak için zamana karşı yarış sürüyor. Ancak artçı sarsıntıların çok şiddetli ve sık yaşanmasından dolayı arama kurtarma çalışmaları hızlı yapılamıyor. Çok sayıda bina da yıkıldı.Sadece Suzu kentinde 1000 bina hasar gördü.Binlerce eve hâlâ elektriksiz.Evlerine girmekten korkan yüzlerce kişi geceleri dondurucu soğuk havaya rağmen sokaklarda geçirmek zorunda kaldı.Japonya Başbakanı Kişida Fumio depremin ülkesine büyük zarar verdiğini söyledi.Noto Havalimanı pistinde 10 metreyi aşan çökmeler saptandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şiddetli bir depremle sarsılan Japonya'ya ve dost Japon halkına, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" mesajını verdi.