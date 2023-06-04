Japonya, ABD, Avustralya ve Filipinler "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" hedefliyor

Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu marjında bir araya gelen 4 ülke Savunma Bakanı, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için güvenlik işbirliklerinin artırılmasında mutabık kaldı. Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre "Serbest ve Açık bir Hint-Pasifik" vizyonunu ele alan 4 bakan, vizyonun gelişmesi için kolektif çaba gösterileceğini teyit etti. 4 ülke savunma bakanlarının görüşmesi, şimdiye kadar ilk olarak kayda geçti. Bölgesel sorunlar ile ortak çıkarları ele alan bakanlar, işbirliğini genişletme fırsatlarını müzakere etti.

SHANGRİ-LA DİYALOĞU

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) düzenlenen Shangri-La Diyaloğu, 2-4 Haziran Singapur'da yapılıyor. Bu yıl 20'ncisi düzenlenen foruma, 40'ı aşkın ülkeden 600'den fazla hükümet temsilcisi, savunma bakanları, askeri yetkililer, güvenlik uzmanları katılıyor.