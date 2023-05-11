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Giriş Tarihi: 11.5.2023 20:31

Japonya açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya’nın Miyakojima Adası açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

İHA
Japonya açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem

Japonya'da art arda depremlerle sarsıldı. Chiba eyaletindeki 5.2'lik depremin ardından Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin Miyakojima Adası'nın 64 kilometre güneyinde yaklaşık 25 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarılarak, aynı bölgede 4.8 büyüklüğünde bir artçı depremin daha yaşandığı ifade edildi.

Son depremde mal ve can kaybı bildirilmezken, Chiba eyaletindeki depremde 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

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Japonya açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem
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