Japonya depreminde bilanço ağırlaşıyor

NELER OLMUŞTU?

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) 1 Ocak'ta merkez üssü Ishikawa eyaleti olan 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Ishikawa, Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. Bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgalarının gözlendiği bildirilmişti. Deprem sonrasında birçok bölgede ciddi maddi hasar meydana gelmişti.