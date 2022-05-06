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Giriş Tarihi: 6.5.2022 08:43

Japonya, Rus bireylere ve kuruluşlara yönelik yaptırımları genişletiyor

AA
Japonya, Rus bireylere ve kuruluşlara yönelik yaptırımları genişletiyor

Rusya-Ukrayna savaşı haftalardır devam ediyor. Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına dahil olan Japonya'dan yeni bir açıklama geldi. Japonya Başkanı Fumio, savaş nedeniyle Rus bireylere ve kuruluşlara olan yaptırımlarını genişleteceğini dile getirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Rus bireylere ve kuruluşlara yönelik yaptırımları genişleteceklerini söyledi. Başbakan Kişida, Avrupa turunun son gününde Londra'da basına yaptığı değerlendirmede, ülkesinin, Rusya'ya yönelik yaptırımları artıracağını bildirdi.

Kişida, G-7 ülkelerinin "Ukrayna'da üstlendiği rolün önemine" dikkati çekerek, "Barış ve düzeni korumak için G-7 dayanışmasını güçlendirmeliyiz" dedi. Japon Başbakan, yaklaşık 140 kişinin mal varlıklarını donduracaklarını, Rus ordusuyla irtibatlı 70 kuruluşa ihracat kısıtlaması getireceklerini açıkladı. Karar doğrultusunda, Japon hükümeti, Rusya'ya yönelik, kuantum bilgisayarlar dahil ileri teknolojileri kapsayan mal ihracatını da yasaklayacak.

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Japonya, Rus bireylere ve kuruluşlara yönelik yaptırımları genişletiyor
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