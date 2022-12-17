Japonya ‘Savaşı terk et’ stratejisini bıraktı

Japonya'da hükümet 77 yıllık "barışçı" ve "savaşı terk" stratejisinden vazgeçip, ülke sınırları dışında saldırı amaçlı askeri kabiliyetler elde etmenin önünü açan yeni savunma ve güvenlik stratejisini açıkladı. İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olmasından sonra ABD ve müttefik kuvvetlerle imzaladığı San Francisco Barış Anlaşması'nın ardından 1947'de kabul edilen Anayasa'nın 9'uncu maddesi kapsamında "savaşı terk" ve "barışçı" politikasından geri adım atan Japonya'ya ilk tebrik ABD'den geldi. ABD Başkanı Joe Biden, "ABD bu kritik anda Japonya'nın yanında duruyor" ifadelerini kullandı.