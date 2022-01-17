Japonya ve ABD arasında tarihi zirve!

Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından merakla beklenen Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde tarih netleşti. Beyaz Saray, iki liderin Cuma günü çevrimiçi bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Toplantı, Hint-Pasifik bölgesinde ve dünyada barış, güvenlik ve istikrarın temel taşı olan ABD-Japonya ittifakının gücünü vurgulayacak" ifadelerini kullandı. Psaki, Biden'ın özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonunu ilerletmek ve teknoloji alanındaki iş birliğini geliştirmek için Kishida ile çalışmayı dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYE COVİD-19 ENGELİ

Kishida ve Biden, geçtiğimiz Ekim ayında Japonya'da yaşanan başbakan değişiminin ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, iki lider ayrıca Kasım ayında da İngiltere'de yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nın oturum aralarında kısa bir temasta bulunmuştu. Kishida ve Biden'ın mümkün olan en yakın tarihte yüz yüze görüşmek istediği kamuoyuna yansırken, ABD'ye ziyaret planladığı açıklanan Kishida yurt dışı ziyaretlerini iptal ederek ülkede kalma ve Covid-19 salgını ile mücadeleye odaklanma kararı almıştı.

