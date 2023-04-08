Japonya’da 17 milyon tavuk itlaf edildi

Japonya'da kümes hayvanlarında görülen kuş gribi salgınının etkileri devam ediyor. Ülkede geçen ekimden bu yana kuş gribi nedeniyle 17 milyondan fazla tavuk itlaf edildi. Japon kamu yayımcısı NHK'nın bildirdiğine göre, ülkenin 26 vilayetinin 16'sında kuş gribine yakalandığı için itlaf edilen tavukları gömecek alan kalmadığı belirtildi. Sadece bu sezon 17 milyon tavuğun itlaf edildiği ve Japonya'da bu rakamın bir rekor olduğu kaydedildi. Son olarak 2020'de 9.9 milyon tavuk kuş gribi nedeniyle itlaf edilmişti.