Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Japonya’da 17 milyon tavuk itlaf edildi
Giriş Tarihi: 9.4.2023

Japonya’da 17 milyon tavuk itlaf edildi

Japonya’da 17 milyon tavuk itlaf edildi
Japonya'da kümes hayvanlarında görülen kuş gribi salgınının etkileri devam ediyor. Ülkede geçen ekimden bu yana kuş gribi nedeniyle 17 milyondan fazla tavuk itlaf edildi. Japon kamu yayımcısı NHK'nın bildirdiğine göre, ülkenin 26 vilayetinin 16'sında kuş gribine yakalandığı için itlaf edilen tavukları gömecek alan kalmadığı belirtildi. Sadece bu sezon 17 milyon tavuğun itlaf edildiği ve Japonya'da bu rakamın bir rekor olduğu kaydedildi. Son olarak 2020'de 9.9 milyon tavuk kuş gribi nedeniyle itlaf edilmişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya’da 17 milyon tavuk itlaf edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA