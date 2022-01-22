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Giriş Tarihi: 22.1.2022 06:22

Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

AA
Japonya’da 6,6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatı bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 9 kişi yaralandı

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, güneydeki Kyuşu bölgesi açıklarında Hyuga-nada Denizi'nde yerel saatle 01.08'de ve 45 kilometre derinlikte 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Oita, Miyazaki, Koçi ve Kumamoto eyaletlerinde yoğun olarak hissedilen depremde Oita'da 5, Miyazaki'de ise 4 kişi yaralandı.

Büyüklüğü önce 6,4 olarak duyurulan ve daha sonra 6,6'ya güncellenen depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı. Bazı şehirlerde elektrik ve su kesintileri oldu.

Bölge genelinde Kyushu Electric Power (Kyuden) firmasının işlettiği nükleer santrallerde anormallik saptanmadığı bildirildi.

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Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
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