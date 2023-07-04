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Giriş Tarihi: 4.7.2023 07:35

Japonya'da aşırı yağışlar hayatı felç etti: 360 bin kişi için tahliye çağrısı

Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesindeki aşırı yağışlar hayatı felç etmeye devam ediyor. Bölgede yağışlar sonrasında 360 bin kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı.

AA
Japonya’da aşırı yağışlar hayatı felç etti: 360 bin kişi için tahliye çağrısı

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Kyuşu bölgesindeki lokal sağanakların sıklaşması sonrası, halka yönelik çağrılarını güncelledi. Şiddetli yağışlar sonrası Kumamoto eyaletinde bir köprü yıkıldı. Mahsur kalan araçlar için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca, toprak kayması ve taşkın uyarıları yapıldı.

TEMMUZ ORTASINA KADAR DEVAM EDİYOR

Kumamoto, Fukuoka ve Oita eyaletleri dahil Kyuşu genelinde 360 bin kişinin tahliyesi istendi. Doğu Asya ülkesi Japonya'da "erik yağmurları" şeklinde bilinen "tsuyu" sağanak sezonu mayıs sonundan, temmuz ortasına dek sürüyor.

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Japonya'da aşırı yağışlar hayatı felç etti: 360 bin kişi için tahliye çağrısı
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