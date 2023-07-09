Japonya’da aşırı yağışlar sonrası 370 bin kişi için tahliye çağrısı

Yağış nedeniyle eyaletteki İzumo kentinde farklı noktalarda toplamda 15 toprak kayması yaşandı. Kent genelinde 20 bölge ise nehir taşkınlarından olumsuz etkilendi.

Yerel belediye açıklamasına göre taşkınlar sonucu otoyollara erişimin kesilmesi nedeniyle İzumo kentinde 4 bölgenin merkezle irtibatı koptu. Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Şimane eyaletinde lokal sağanakların sıklaşması sonrası halka yönelik çağrılarını güncelledi.

Şimane eyaleti genelinde 370 bin kişinin tahliyesi istendi. Ajans toprak kayması ve taşkınların sürebileceğine yönelik uyarılarını sürdürdü. Ülkenin Kyuşu bölgesindeki farklı kentlerde ise hafta başında şiddetli yağışlar sonucu 360 kişinin tahliyesi talep edilmişti. Doğu Asya ülkesi Japonya'da "erik yağmurları" şeklinde bilinen "tsuyu" sağanak sezonu mayıs sonundan, temmuz ortasına dek sürüyor.