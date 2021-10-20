Japonya’da Aso Yanardağı harekete geçti! Alarm seviyesi artıyor

Lav akıntıları ve kaya parçaları tehdidine karşı uyarıda bulunulurken, şimdiye kadar can kaybı veya hasar bildirilmedi. Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno da gazetecilere verdiği demeçte, tırmanış için yanardağın çevresinde bulunan dağcıların durumunun kontrol edildiğini belirterek, şu ana dek kendilerine herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisinin ulaşmadığını doğruladı.

Japonya’da volkanik hareketlilik alarmı: Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi | Video

Patlamanın ardından gözlenen duman 3 bin 500 metre yüksekliğe ulaştı. Yerel otoriteler, bölgeyi geçici olarak trafiğe kapatırken, halka ise dağa yaklaşmaktan kaçınma çağrısında bulundu. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.